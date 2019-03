José Yuraszeck: Carlos Heller es el problema de la U, pero es parte de la solución

José Yuraszeck, ex presidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, se refirió a la crisis que vive el club luego de la salida de Carlos Heller de la testera y aseguró que el máximo accionista del club es el gran responsable del presente de la U, aunque dijo que también el empresario es parte de la solución.

"Pienso que él es el problema. O dicho de otra forma, es el responsable de la situación actual. Según lo que me informan, las decisiones las tomaba él y luego las comunicaba al directorio. Si no, cómo se explica que hace algunas temporadas se comprasen 11 jugadores entre un campeonato y otro. O que este verano compraran 10. Eso no es sostenible económicamente y deportivamente es pésimo", comentó Yuraszeck en entrevista con La Tercera.

"Desaparecieron las divisiones inferiores que organizamos con tanto esfuerzo y hoy cunde el desánimo en todos los estamentos del club. Pero creo que Heller es parte de la solución. Es un empresario de gran fortuna y estoy seguro de que pondrá todos los recursos para sacar adelante a la U. No me imagino a Heller ganando plata con sus empresas o viendo correr sus caballos, y la U en quiebra. Impensable e impresentable", añadió el ex dirigente.

Y ahonda en ello explicando su confianza en que Heller tapara el hoyo financiero que tiene la U.

"La crisis actual es muy grave en lo deportivo y sobre todo en lo financiero, pero tiene una gran diferencia con la que llevó al club a la quiebra la década pasada. En esa oportunidad los responsables llevaron a la U a la peor situación de su historia, a la quiebra y luego se desligaron de todo. Dejaron el club lleno de deudas y a nadie le pasó nada. Así era antes, nadie respondía. Ahora es diferente. En la crisis actual está muy individualizado el responsable de lo que ocurrió y no tengo duda de que Carlos Heller va a tener que tapar el hoyo financiero y va responder con su patrimonio. Más que mal es dueño del más del 60 por ciento de las acciones", comentó Yuraszeck, quien cree que Heller no estaba capacitado para hacerse cargo de la U.

"La U dejó de ser administrado por un directorio profesional que actuaba por consenso. Y cuando la Comisión de Fútbol, que era muy rigurosa en sus contrataciones y venta de jugadores y en las que siempre se discutía y analizaban los distintos escenarios, quedó al arbitrio del dueño de las acciones", sentenció.