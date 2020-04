Juan Manuel Olivera: Tengo recuerdos imborrables en la U

Juan Manuel Olivera, destacado delantero uruguayo, recordó su exitoso paso por Universidad de Chile, primero en 2005 y después entre 2009 y 2010, y habló de sus mejores pasajes en los "azules".

"Tengo un montón de recuerdos lindos. La verdad es que con la U son todos recuerdos bonitos porque me tocó compartir grupo con jugadores extraordinarios, de gran calidad y excelentes personas. Lo mismo con todas las personas que trabajaban en el club en los diferentes momentos que me tocó jugar por la U. Hasta hoy tengo recuerdos imborrables", dijo en conversación con la página web del club.

Además, añadió que "la verdad es que es uno de los recuerdos más lindos del fútbol. Fue un gol que significó mucho para mí y para la U. Sin lugar a duda es uno de los momentos más importantes de mi carrera futbolística porque fue definitorio para alcanzar un título que hace años se le hacía esquivo a un equipo tan grande como la U".

"Obviamente que haber pasado por la U en el 2005 me sirvió para entender la magnitud que tenía el equipo en Santiago y Chile. Esa primera experiencia me sirvió mucho para luego saber a qué club estaba llegando y cuáles eran las expectativas que tenía que cumplir. Me acuerdo también de que cuando llegué nuevamente me encontré con un club totalmente diferente, sobre todo desde lo estructural", sostuvo en la misma línea.

Junto con esto, Olivera recordó a los entrenadores Sergio Markarián y Gerardo Pelusso: "Tanto de Sergio como de Gerardo tengo los mejores recuerdos. Dos grandes personas y excelentes profesionales. Son técnicos muy capacitados, que han dirigido selecciones nacionales y que han logrado campeonatos en un montón de países. Mi respeto y admiración por ambos. Eso sí, a Gerardo lo tuve en otros momentos de mi carrera así que había un trato más personal con él. En cambio, con Sergio lo tuve por primera vez en el 2009, no lo conocía".

Sobre alguna anécdota en el equipo, señaló que "en la U pasaron un montón de cosas y el primer recuerdo que se me viene a la mente fue en el partido con Flamengo en el Maracaná. Recuerdo que a ese compromiso, debido a la planificación, llegamos muy temprano al estadio porque Río de Janeiro es una de esas ciudades que tiene harto tráfico y uno tiene que salir muy temprano a la cancha, como tres o cuatro horas antes de un partido. No sé si esa vez por ir con la custodia policial o por suerte de no toparse con tráfico, llegamos muy temprano a la cancha".

"En los vestuarios no había nada que hacer más que esperar. Algunos nos tiramos en las reposeras que había a dormir una siesta, mientras que los utileros y algunos compañeros no podían creer que estuviésemos descansando a muy pocos minutos de que se jugara un partido tan importante".

Finalmente analizó al plantel actual: "Sigo a la U desde acá en Uruguay, ya sea mirando algún partido o por las aplicaciones. Ahora hablando seguido con Walter estoy al tanto de lo que ocurre. Me pareció que fue un buen arranque. Cuando uno viene de hacer una temporada anterior no tan buena, es difícil convertirse en uno de esos equipos demoledores".

"Eso lleva un proceso, sobre todo en confianza con los jugadores y que agarren un funcionamiento futbolístico para poder convertirse en el equipo que la gente desea. Es bueno que se haya sacado una cantidad de puntos importantes. Por momentos se ha visto un equipo que la gente quiere, con partidos donde ganan de manera contundente. Creo que la gente debe tener un poco de paciencia para que este equipo se transforme en lo que ellos quieren", cerró.