Juan Pablo Gómez y Federico Mateos fueron presentados en la U: Estamos ilusionados

El zaguero Juan Pablo Gómez y el mediocampista Federico Mateos fueron presentados como flamantes jugadores de Universidad de Chile, y ambos coincidieron en que buscarán acoplarse lo mejor posible a la idea del técnico Mauricio Pellegrino.

"Vengo a aportar mi juego al equipo y vamos a mejorando con los entrenamientos. Si seré titular, no lo sé, pero sí me toca, queda entregar al máximo. Voy a tener una disputa con Yonathan (Andía), charlé con él y estamos convencidos de entregarle cosas bueno al club", dijo Gómez.

"Es un orgullo muy grande estar acá. Estoy muy ilusionado de que tengamos un muy buen año. Es un orgullo representar un club tan grande", añadió.

Federico Mateos, en tanto, manifestó que "lo de Ñublense fue importante para mí, pero apenas apareció la oportunidad de venir a un equipo tan grande como este, no lo dudé".

"Uno siempre quiere vivir estos desafíos, sabiendo cómo viene el club, pero sabiendo lo que se viene con el cuerpo técnico. Es un desafío muy lindo", añadió.

"Con el correr de los años me adapté a ser volante mixto, pero donde me toque jugar, voy a trata de cumplir, siempre tratar de estar y estar preparado para cuando me toque", complementó.

"No vine para a cambiar las cosas, vine para aportar, para adaptarme al club, al cuerpo técnico. Uno como futbolista tiene metas de jugar en equipos así. Lo primero es adaptarse a la idea del técnico, y si hacemos una buena pretemporada, nos irá bien", cerró.