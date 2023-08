Juan Pablo Gómez y la mala racha de la U: Hemos trabajado mucho el aspecto psicológico

El lateral de Universidad de Chile Juan Pablo Gómez aseguró que han trabajado mucho el aspecto mental y emocional de cara a los próximos desafíos del equipo, luego de cinco partidos sin ganar (cuatro derrotas y empate).

Gómez aseguró en conferencia de prensa: "El aspecto psicológico es algo que hemos trabajado mucho estas semanas, es algo crucial del juego y creo que de ahora en adelante el equipo está más preparado".

"Nosotros le damos mucha importancia a todos los partidos, necesitamos volver a encontrarnos con el triunfo y eso nos daría confianza para todo lo que sigue, no solo para el clásico", sostuvo.

"Hablo a título personal, no pienso aún en el Superclásico, creo que el partido ante Unión La Calera nos puede dar un importante espaldarazo para lo que viene", añadió sobre el tema.

"Necesitamos ganar lo más pronto posible, ganando pueden subir los rendimientos individuales con el solo hecho de la confianza", siguió el exCuricó Unido.

Finalmente, evitó criticar a los árbitros: "Creo que es una pérdida de tiempo porque ellos tratan de hacerlo lo mejor posible, no me gusta referirme al tema, sí voy a decir que en su último arbitraje, Nicolás Millas no tuvo un buen cometido, pero eso es azar", cerró.

La U visita a La Calera este viernes a las 18:00 horas (22:00 GMT).