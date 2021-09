Junior Fernandes: Estoy al 100 por ciento para el clásico, pero es decisión del entrenador

El flamante delantero de Universidad de Chile, Junior Fernandes, fue presentado como refuerzo del elenco azul y aunque aseguró estar listo para entrar a la cancha en el Superclásico del domingo ante Colo Colo, manifestó que esa decisión dependerá del técnico, Esteban Valencia.

"El tema del domingo lo tiene que decidir el entrenador. Yo estoy al 100 por ciento, pero no puedo pasar a llevar esas decisiones. Hay un equipo que viene jugando junto y esa es la prioridad, yo vengo recién llegando y si me toca entrar, voy a aportar como siempre lo he hecho", dijo Fernandes.

"Digo al 100 por ciento porque estoy sin lesiones, me siento bien, pero hay un tiempo de adaptación que ha sido corto y necesito un poco más para conocer a mis compañeros. Si el técnico lo decide, puedo jugar. Y el tema jugar junto a a Larrivey también es tema del técnico, porque hay una delantera consolidada y veremos con el tiempo cómo se va dando", añadió.

Respecto a su posición en la cancha, el ex delantero de Dinamo Zagreb comentó que "siempre he jugado más por fuera, por izquierda o por derecha, por ahí me siento más cómodo. He jugado de 9 también, pero me siento más cómodo por las bandas".

Respecto a lo que se viene en el duelo ante los albos, Fernandes comentó que "Colo Colo está jugando bien, pero nosotros tenemos buenos jugadores y son todos partidos distintos, son situaciones distintas, y todo se verá en la cancha".

"Todos queremos ganar este partido, porque ha pasado mucho tiempo. Pero también estamos tranquilos, no está esa presión que se siente afuera. Para nosotros es un partido importante, porque si ganamos quedamos metidos arriba", añadió antes de ser consultado por Alexis Sánchez, quien le manifestó su felicidad por su retorno a la U.

"Siempre conversamos con Alexis, estaba feliz de que yo volviera y si él va a venir, deben preguntárselo a él. El deba dar esa respuesta", dijo.

También tuvo palabras para la opción de volver a la Roja: " A todo jugador le gustaría ser seleccionado , pero es otro tema. De eso se hablará en otro momento", dijo.

Al ser requerido nuevamente, el nacido en Tocopilla comentó que "dependerá de cómo esté yo, de cómo haga las cosas y de lo que quiera el entrenador".

"La última no fue una buena temporada, pero estoy tranquilo, porque vengo con la ilusión de aportar lo mío, de ayudar al club, de aconsejar a los más jóvenes, o hacerles ver lo que viví afuera. Eso es importante, y estaré a disposición del club y del cuerpo técnico para aportar lo mío", cerró.