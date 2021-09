Junior Fernandes y su retorno a la U: El objetivo es ser campeón

Junior Fernandes, flamante fichaje de Universidad de Chile, habló sobre su retorno al cuadro estudiantil tras nueve años en el extranjero y afirmó que no tuvo dudas en volver, ya que se siente querido y como "en casa". Además, tiene claro su objetivo, ganar el título en el Campeonato Nacional.

"El objetivo es ser campeón, tratar de llegar a la Libertadores. Hay que ir paso a paso. Primero es ponerme en forma, para ser opción para el equipo y luego se irán dando las cosas", comentó al canal oficial de la U.

Respecto a su regreso, indicó estar feliz y que "siempre tuve la intención, siempre quise volver a jugar en la U. cuando se dio la opción, no lo dudé, quería ser parte del plantel nuevamente".

El ariete de 33 años explicó que apenas fue contactado para volver decidió que era el momento para hacerlo: "Siempre lo dije a mis amigos, que si volvía, quería estar bien, a una edad en que me sienta maduro y bien, no tan gastado".

Fernandes, quien tuvo pasos por Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Alanyaspor y Al-Ittihad, remarcó que, pese a llegar con más experiencia y madurez, "vengo con la misma ilusión de la primera vez, quiero ganar cosas con el equipo".

"Espero aportar como siempre, con goles, asistencias, ayudando a mis compañeros, a los jóvenes, transmitir lo que viví y aprendí afuera. Aportar ese granito de arena al equipo", declaró.

Finalmente, sostuvo que siempre a lo largo de su carrera sintió el cariño de los hinchas de U. de Chile.

"Siempre me mandaron mensajes y buena vibra. Por eso tomé la decisión de volver, porque me siento en casa y la gente me quiere. Eso es importante en un jugador para poder rendir", sentenció.