Kudelka aseguró que quiere volver a dirigir a la U y explicó la frase del "miedo institucional"

El entrenador argentino Frank Darío Kudelka reconoció que tiene interés en volver a hacerse cargo de Universidad de Chile y explicó por qué dijo la frase del "miedo institucional" ante Colo Colo.

Kudelka conversó con Directv y expresó: "Me gustaría volver a dirigir en Universidad de Chile. Tuvimos un porcentaje alto de efectividad pero no logramos nada. Le tengo apego al club".

Sobre el "miedo institucional" por no poder ganar en el Monumental, el estratega sostuvo: "A veces uno expresa emociones o formar de sentir. Quizás fue mal entendido, en ese momento, no entendía cómo no podíamos ganarle a Colo Colo. Existía una sensación de no poder hacerlo, ejemplifiqué desde una palabra la emoción".

También comentó el presente de la U: "Existe un común denominador del mal momento de Universidad de Chile en este tiempo, la respuesta está dentro de la institución: es más institucional. No pasa por contratar técnicos, sino que vaya con los lineamentos generales de un proyecto".

"Este año Universidad de Chile zafó de la zona de descenso. Sería bueno que volvieran a competir en copas internacionales", cerró.

Kudelka estuvo entre 2018 y 2019 en la banca universitaria, peleando el título en su primera temporada, pero después saliendo por malos resultados.