Kudelka: No he logrado en la U jugar como quiero que juegue

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, se refirió al difícil presente que afronta al mando del cuadro azul y junto con pedirle a la prensa que deje de hacer un reality de su situación, reconoció que el equipo no ha logrado jugar como él desea.

"No he logrado en la U jugar como quiero que juegue mi equipo. Ni el año pasado ni ahora, esa es una verdad de la que me responsabilizo. El otro día (ante O'Higgins) tuvimos ciertos atributos que se asemejan a lo que uno quiere. No es que no lo intentemos ni estemos convencidos, todo lo contrario, pero yo no voy a mentir. Yo sueño que el equipo logre ganar como consecuencia de cómo juega, lo logré en casi todos los lugares que estuve", comentó Kudelka en conferencia de prensa.

Y fue más allá, puesto que se refirió a las constantes preguntas que recibe en torno a su continuidad y dijo que se ha hecho un reality show de sus declaraciones.

"Cuando uno trata de ser respetuoso te ves en un reality show. No es mi idea, pero no lo puedo manejar. Hoy quería responder sí y no, pero no puedo, prefiero ser como es mi esencia. Tengo una plenitud en mi trabajo, que vas más allá de un resultado", comentó.

"No soy tonto, muchas veces se toman decisiones por las presiones externas y no hablo de los hinchas, que realmente pueden presionar. Es ahí donde está la fortaleza del ser humano, hay que estar fuerte. De los demás, no me puedo hacer cargo. Yo también tengo mis decisiones, no vaya a ser que gane diez partidos seguidos y diga que me voy", añadió Kudelka, quien deberá ingeniárselas para armar el equipo.

"Tenemos muchas bajas. Están fuera Benegas, Vittor, Jean, Caroca y casi con seguridad Aveldaño. Estamos diezmados, así es que apostamos a los más jóvenes y es su oportunidad, así es que probablemente jueguen Alarcón, Moya o Clavería", dijo de cara al partido ante Huachipato.

"Será un partido difícil, pero estamos con mucha convicción y que a partir de nuestro funcionamiento destrabemos un partido que será parejo, tal como se ha visto en todos los partidos", añadió.

El duelo entre azules y acereros está pactado para este sábado a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.