Kudelka sobre Soteldo: Hay que aceptarlo, no podíamos luchar con tanto poderío económico

Universidad de Chile realiza su pretemporada en La Serena con un plantel resuelto casi en su totalidad para afrontar la próxima temporada. El entrenador Frank Kudelka se mostró agradecido con la dirigencia del club por cumplir a tiempo con los fichajes y contratos de los jugadores, pero también se lamentó sobre la entrampada negociación sobre Yeferson Soteldo, quien acabó por dejar la institución azul para fichar por Santos de Brasil.

"No cabe duda de que han habido situaciones en las que se han hecho todos los esfuerzos, como por ejemplo el caso de Soteldo. Se hizo todo el esfuerzo posible y necesario para que 'Yef' viniera con nosotros, pero hay intereses de por medio que corresponden a otras partes de la negociación que decidieron otras cosas y hay que aceptarlo", dijo el entrenador, para cerrar el capítulo del venezolano.

"Siempre el fútbol, no solo aquí si no en todos lados, te enseña que mientras no esté la firma no está acordado. Estaba todo acordado de palabras, surgieron otras posibilidades las cuales se concretaron. Nos pidieron un tiempo de espera (en Huachipato, dueños del pase de Soteldo), entendimos junto al presidente y a la institución que ya estaba, además lo necesitabamos para entrenar. No íbamos a poder luchar con tanto poderío económico del exterior, así que entre todos decidimos que ya estaba todo", detalló el entrenador.

Noveno fichaje

Respecto a los ocho nuevos jugadores que llegaron al equipo, Kudelka afirmó que él y la dirigencia se sienten satisfechos, tanto por su valor como aportes al sistema con el que pretende afrontar la Copa Libertadores y los torneos domésticos, como por la inversión económica que representaron.

"Hay muchos intereses en una contratación, los nuestros por fichar, y los que pueden llegar a venir, si quieren o no quieren, e indudablemente el especto económico, que no solamente es significativo sino determinante. En todo ese contexto se ha armado un equipo con pretensiones. Estamos muy convencidos y lo tenemos como algo determinante para nosotros: El equipo por arriba de todos, el grupo por encima de los nombres y de las individualidades, entonces está bueno decir que compartimos la conformación del equipo", aseguró.

En esa línea, el DT también adelantó que luego de terminar la pretemporada en región de Coquimbo, la zaga regresará a Santiago y solo ahí realizará un diagnóstico para ver si necesita otro refuerzo.

"El plantel hoy lo tenemos conformado practicamente en su totalidad. Nos vamos a tomar este tiempo en La Serena y la semana que viene para ver si necesitamos a alguien más y en qué posición, pero eso no va a echar por tierra nada", comentó.

Sobre el partido de preparación con el club La Serena que se llevará en La Portada desde las 20:00 horas de este viernes, Frank restó presión a sus jugadores al asegurar que "no me dejo llevar por los resultados, son partidos en los que no se puede dar un diagnóstico definitivo".