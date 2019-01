Kudelka y reemplazo de Espinoza: No podemos distorsionar la organización financiera de la U

Este viernes Universidad de Chile le ganó 3-0 a Deportes La Serena y dejó un buen sabor de boca. Sin embargo, hubo un ausente en el equipo azul: Gonzalo Espinoza. El jugador se lesionó en una rodilla y será baja por más de cuatro meses, algo que puede forzar a su equipo a buscar un reemplazante.

En ese escenario habló el entrenador azul Frank Kudelka, quien ve como mayor obstáculo para buscar un nuevo refuerzo el tema económico. Y es que de necesitar un nuevo volante, el argentino apuntaría a un valor de categoría, pero también comprende que no puede "distorsionar" las finanzas de la U.

"Veo que no se tiene demasiado en cuenta, pero es muy difícil competir con otros mercados. Yo no soy un técnico que pida traer por traer, porque para salir a buscar tenemos que tener algo que nos entregue fundamentos. Eso es salir a buscar titulares de otros equipos, en otras geografías, donde sacarlos significa mucho dinero. Es difícil competir contra mercados muy superiores económicamente. No podemos distorsionar algo organizado como lo tiene la U que es la parte financiera", explicó el DT.

"Evaluaremos, porque es fácil pedir y hay un asunto económico que hay que tener en cuenta. Sabemos que no nos podemos pasar límites porque después nos van a criticar porque hay deudas", agregó respecto al tema.

Respecto al partido de esta jornada con los granates, en el que durante el primer tramo se vio un equipo azul protagonista, con transiciones al ataque certeras, posesión y buen despliegue en el fondo y el mediocampo, Kudelka evitó crear ilusiones en la hinchada, aunque aseguró le gustaría trasladar ese rendimiento a las competencias en donde estará presente Universidad de Chile.

"Astrólogo no soy, no puedo ser preso de mis palabras, pero yo estoy convencido de que el equipo puede funcionar muy bien. Se le ve al equipo con más posesión, más atacante, es claro eso, pero son partidos de entrenamiento. Trataremos de llevar esa propuesta a los prtidos oficiales y seguramente nos ilusionaremos", dijo.

"Hoy hay muchos argumentos a favor y para decir hasta donde llegan mis pretensiones como técnico, con estos partidos queremos buscar forma futbolística. (Hoy) llegamos al límite en cuanto a las fuerzas físicas por todo el gran trabajo que hicieron los muchachos antes del partido", relató.

Respecto a la lucha por los puestos titulares, tras la llegada de ocho nuevos nombres al plantel, Kudelka fue claro al asegurar que "jugará el que esté mejor" y que poco importa "si vienen o si ya estaban".

"Yo la evalucación que hago es de todos. No hay duda que los que ya estaban conocen a la u y los que llegan tienen que acostumbrarse, no hay demasiado tiempo para eso, entonces tenemos que tener mucha premura en conocernos rápido y sacar todos los argumentos y capacidades de la mejor manera y lo más rápido posible", sentenció.