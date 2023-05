La alta multa que arriesga la U por los incidentes del clásico universitario

Las complicaciones generadas por los incidentes suscitados en el clásico universitario del pasado domingo podrían complicar las arcas de Universidad de Chile, dado que el elenco azul arriesga una millonaria multa en caso de que se confirmen sus incumplimientos como organizador del evento.

De acuerdo a lo publicado este martes por El Mercurio, todo partió en la previa del partido, cuando a un grupo de hinchas se les revisó el lote de banderas que se viralizaron en redes sociales.

Tras ello vinieron amenazas y los hechos. Los fanáticos entraron igualmente al estadio sin los elementos de animación, se ubicaron tras el arco y llegaron a los palcos.

"Se han detectado problemas serios en el control de acceso e identidad, un problema de operatividad de guardias, porque se descubrió que entraron personas con prohibición de ingreso a los estadios... Hubo fallas, también, porque ingresaron elementos no permitidos y un grupo de hinchas obstaculizó las vías de evacuación de Carabineros", explicó una fuente.

Ante ello, cada infracción gravísima en partido de clase A tiene un costo de 1.000 UTM, es decir, unos $63 millones. "Estamos hablando de varios errores", explicaron.

Desde la U se defienden: "La barra estaba informada. Si el domingo llegan con cosas que no podían meter, no es por no estar informados. Es porque no hicieron caso", explicaron.

"La U cumplió con todos los requerimientos: metraje y cantidad de rejas, aforo, número de guardias... Al margen de esto, estamos esperando el informe de la empresa de seguridad. Si hubo fallas en la operación no fue por falta de implementacion del club. El sábado Carabineros recorrió el estadio para confirmar que estuviera lo pedido; el domingo, temprano, el delegado subrogante Humberto Toro hizo lo propio. Si estaba todo mal, debió ordenar que no se jugara", añadieron.

Ahora la U debe esperar el informe de Carabineros que se entrega a la Delegación Presidencial, la cual realizará el proceso condenatorio que ordene la multa, la cual podría superar los 300 millones de pesos.

A la par, el elenco azul espera por la sanción del Tribunal de Disciplina, la cual seguramente tendrá al equipo jugando como local varios partidos a puertas cerradas.