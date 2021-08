La autocrítica de Marcelo Cañete: No he tenido un rendimiento bueno, debo conectarme mejor

El mediocampista de Universidad de Chile Marcelo Cañete hizo una dura autocrítica y aseguró que no se ha sentido del todo bien desde su llegada al cuadro azul, aunque aclaró que para él lo más importante es el funcionamiento del equipo bajo la dirección técnica de Esteban Valencia.

"No me he sentido muy bien. No he tenido un rendimiento bueno. Siento que tengo que mejorar mucho, conectarme mejor. Estas son mis sensaciones, pero no me vuelvo loco. Hoy lo más importante es el equipo, yo paso a un segundo plano. Obviamente que quiero ser protagonista y me gustaría haber aportado mucho más", dijo Cañete en entrevista con El Mercurio.

"Lamentablemente, no lo estoy consiguiendo, pero lo bueno es que el equipo está ganando y eso da tranquilidad, buenas energías. Si fuese lo contrario, que yo la estuviera rompiendo y el equipo no ganara, daría lo mismo, entonces prefiero eso. Tengo que mejorar mi nivel y si se dan los resultados, será más fácil", añadió.

"Hubo algunas situaciones como los cambios en las forma de jugar, por los técnicos que han pasado. Uno tiene que hacerse cargo, porque si no, no mejoras nunca. Soy autocrítico", complementó.

Dijo que espera mejorar y que ayuda mucho en eso el cuerpo técnico. "Tengo la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros. Se trata simplemente de encontrar el momento, de agarrar confianza y seguir creciendo", expresó.

"Ojalá sigamos mejorando partido a partido y lleguemos al final del Campeonato peleando arriba. Sin sobrarnos nada, con poco, estamos consiguiendo resultados. En una seguidilla de cinco partidos, ganamos cuatro y empramos un. Si seguimos así, corrigiendo cosas, soltándonos, levantando, podemos lograr cosas importantes", comentó antes de referirse a lo realizado por Valencia al mando del equipo.

"El está preparado y lo ha demostrado. Uno ha tenido varios entrenadores y se da cuenta de que el 'Huevo' lo hace muy bien. Todo el cuerpo técnico tiene buena conexión con los jugadores y eso es importante a la hora de trabajar", comentó.