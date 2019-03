La autocrítica de Nicolás Oroz en la U: No es el comienzo que esperaba

Universidad de Chile ha tenido un difícil inicio de año. Las críticas han aguijoneado al técnico, Frank Kudelka, y a varios jugadores. Uno de ellos es Nicolás Oroz, volante argentino que llegó de O'Higgins a principios de temporada, quien tiene claro que en el cuadro "laico" no hay paciencia para nadie.

"Más allá de lo personal, pienso en lo grupal. Vine a un club como la U y quería jugar la Copa Libertadores. El primer objetivo no se pudo cumplir y más encima tuve la mala suerte de lesionarme. En principio no es el comienzo que esperaba, pero estamos en proceso de mejorar y meternos en el equipo", dijo el nacido en Avellaneda en conversación con La Tercera.

Los azules hace rato buscan un enganche que maneje los hilos en la mitad de cancha y le de juego asociado al equipo. Varios han pasado y prácticamente ninguno ha convencido. El formado en Racing cree que tiene la personalidad necesaria para triunfar.

"Es una linda presión, no es algo que de temor o que pese. Sé la responsabilidad que tiene mi puesto y sé lo que fueron a buscar cuando me llamaron. Intento darme al ciento por ciento con lo que sé hacer, porque por algo me llamaron", afirmó.

Su contratación parece no haber satisfecho a Kudelka. El ex Talleres pidió un enganche hasta último momento. Varios nombres rondaron por el CDA, como Luis Jiménez, César Valenzuela y Pedro Morales, pero al futbolista de 24 años esto no le incomoda.

"Una institución como esta necesita dos o tres jugadores por puesto. Le hace bien al equipo para tener una competencia sana. Es lo normal que busquen a alguien", comentó.

Si la U no le ganaba a Huachipato la semana pasada, "Triple K" corría riesgo de ser despedido. Los resultados y el fútbol grisáceo que había mostrado su escuadra lo tenían al borde del barranco. Johnny Herrera, arquero y símbolo del equipo, salió a defenderlo y a pedir que se respeten los procesos. Oroz es de la misma idea.

"Creo en los procesos, más allá de que en estos clubes grandes los tiempos son más cortos y se necesitan los resultados de inmediato. Hubiese sido contraproducente", expresó.