La confesión de Kudelka: Fue un error no descansar y asumir en la U

El ex entrenador de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, comentó en una radio argentina su paso por el elenco azul y aseguró que fue un error asumir en el cuadro universitario dado que recién había dejado de trabajar en Talleres y no tuvo ningún descanso entre ambos trabajos.

"Recuerdo que terminamos el campeonato en Talleres por allá por la mitad de mayo. Me fui a Europa por un llamado que tenía, me había llamado un club para contratarme, estuve una semana allá, volví e inmediatamente tomé la U de Chile. E inmediatamente que lo tomé empezamos a jugar porque allá el Campeonato empezaba por la Copa Chile. No tuve tiempo de nada. Ni de descanso ni de armar un equipo, más allá de que después nos fue muy bien, porque casi logramos el campeonato en diciembre del año pasado", comentó al programa "Súper Deportivo", de Radio Villa Trinidad, en Córdoba.

"Sinceramente, totalmente alejado de tener un análisis a partir del resultado, creo que ese deseo permanente de estar trabajando atrajo inconscientemente ese error de no descansar", argumentó el entrenador argentino.

"Seguramente por el énfasis que uno le pone a esto y tratando de estar permanentemente haciendo lo que uno ama, que es dirigir, se comete error, que fue inmediatamente de Talleres saltar a la U. Y cuando digo error no hablo ni de resultados ni de partidos ganados ni de porcentajes, no, no. Hablo desde el punto de vista humano. No haber descansado", añadió.

"Ya en diciembre yo quería irme, quería dejar la U. Me pidieron que no, había un armado de equipo nuevo. Hasta que dije 'no, ya no va más, necesito renunciar', pero desde el punto de vista de mi descanso", remató.

Ya más centrado en la U, Kudelka se despachó variadas críticas al cuadro estudiantil.

"La U de Chile se ve como una mansión desde afuera, donde todo está perfecto, pero aún, como en toda mansión, hasta que no estás viviendo dentro no ves donde está la línea de humedad cuando aparece una lluvia. Y eso se ve desde adentro y no de afuera, desde lejos. Entonces, en ese sentido, creo que no fue pleno, pero cuestión no mía, sino por cosas que realmente ellos tienen. Un club muy convulsionado políticamente, lo cual seguramente hace su mella en esta transición que, tarde o temprano, van a tener que corregir. Y no pasa por los técnicos, sino por una cuestión de decisiones políticas internas", comentó.

"Sin echarle la culpa a nadie, porque nunca pude hacer jugar al equipo como a mí me gusta y eso que casi salimos campeones. Nunca pude armar el equipo como a mí me gustaba", cerró.

