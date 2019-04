La crítica de accionista minoritario a Azul Azul: Hay mucha palabra bonita, pero nada concreto

Un descontento generalizado entre los accionistas minoritarios se hizo sentir luego de la Junta de Accionistas de Azul Azul, luego de los informes entregados por la directiva de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile.

Jaime González tomó la palabra respecto al tema frente a nuestro micrófono de Al Aire Libre en Cooperativa y expresó su crítica a lo que está ocurriendo en la sociedad anónima.

"Está súper crítica y no ven la autocrítica ni que los miembros del directorio se reconozcan los errores. Recién cuando fueron interpelados, Daniel Chapira (segundo accionista mayoritario), dijo que la habían cagado, que habían cometido errores y esperaban no seguir cagándola en el futuro, pero más que eso no se obtuvo nada más de parte del directorio", comentó González tras la reunión.

"Ellos quieren seguir haciendo lo que están haciendo. Ahora traen dos rostros (Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas) para ver si le arreglan la popularidad, pero me parece que no hay un plan hecho, porque no se habló de eso. Muchas palabras bonitas, pero nada concreto", añadió.

"Ellos solo serán aporte si no son títeres de la plana mayor de Azul Azul", complementó.

González también cuestionó las decisiones en torno a la inversión que se realiza en Fútbol Joven.

"Me parece que se invierta el cinco por ciento de los gastos en el Fútbol Joven es un chiste y después que digan que esa plata en cifras es más que otros clubes y que están en el top cinco no me deja conforme", comentó antes de criticar a Carlos Heller, máximo accionista del club.

"Está fondeado y manda a sus escuderos al frente, y ahora está todo cocinado. Nosotros lo único que hacemos es número y solo podemos mostrar nuestro enojo y nuestra disconformidad. Está todo cerrado con nueve candidatos para nueve puestos, y no tenemos nada que decir. Ellos son oídos sordos, no están interesados en lo que el accionista minoritario quiere", cerró.