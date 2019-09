La historia del argentino que no tuvo oportunidades en la U y ahora brilla en la MLS

El delantero argentino Valentín Castellanos fue una de las grandes promesas juveniles de Universidad de Chile en 2016. Sin embargo, el jugador no tuvo oportunidades, fue vendido al modesto Torque de Uruguay y en la actualidad es una de las figuras de la Major League Soccer en Estados Unidos.

Su historia, sobre cómo fue desechado por la U y su gran presente en la liga norteamericana fue destacada por el medio Olé como "el argentino desconocido que se destaca en la MLS".

La publicación recordó que Castellanos llegó a la U cuando tenía 17 años y "gracias a la gestión de Diego Rivarola, ex futbolista argentino y asesor deportivo del club, quedó fichado. Allí permaneció durante dos temporadas y llegó a Primera División".

Sin embargo, Castellanos sólo jugó 15 minutos en un duelo de los azules ante Corinthians por la Copa Sudamericana 2017, con Angel Hoyos en la banca laica.

Debido a su situación, fue cedido al modesto Torque de Uruguay, club que pertenece al City Football Group, sociedad que posee los clubes New York City en Estados Unidos y Manchester City en Inglaterra, entre otros.

"En la U no tuve continuidad y cuando me vinieron a buscar de Torque no lo dudé. Ahí tuve la suerte de que el técnico Pablo Marini me cambiara de posición, de extremo a centrodelantero, y llegamos a la final del Torneo Intermedio ante Nacional de Montevideo", explicó Castellanos a Olé.

Debido a su rendimiento, Torque pagó $200 mil dólares a los azules por el jugador y en 2018 fue traspasado a New York City, equipo donde lleva 10 goles y 6 asistencias en 26 partidos de esta temporada, despertando interés en Europa.

"La gente del City y mi representante están cuidando mi carrera pero es una posibilidad que vaya al fútbol europeo la temporada que viene", reconoció.