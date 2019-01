La pregunta de Sebastián Piñera que incomodó a Carlos Heller: ¿Cuándo va a tener estadio la U?

El Presidente Sebastián Piñera visitó este miércoles el matinal de Mega, Mucho Gusto, ocasión en la que interactuó con el mandamás de Azul Azul, Carlos Heller, al que incomodó por su pregunta sobre un tema sensible para los hinchas de Universidad de Chile: el estadio propio.

Todo comenzó cuando el mandatario le mandó un mensaje a los seguidores de la U y la UC. "A los hinchas de Universidad de Chile y Universidad Católica les digo: los colocolinos les tenemos envidia, porque nunca hemos podido ganar el campeonato de segunda división".

Tras ello, irrumpió en el estadio Carlos Heller, propietario del canal y presidente de Azul Azul, quien le recordó a Piñera ser hincha de la UC y no de Colo Colo. "Toda mi vida. desde niño chico fui, soy, y sigo siendo de la UC", contestó Piñera.

"En un momento nos involucramos con Colo Colo con un grupo de amigos. Colo Colo estaba en quiebra, a punto de desaparecer. Y un grupo de amigos dijo '¿Por qué no hacemos algo de verdad? Metámonos en Colo Colo'. Y el club ganó cinco campeonatos seguidos y perdió la final de la Sudamericana. Estaban el "Mago" Valdivia, Matías Fernández, Alexis (Sánchez), (Claudio) Bravo... Esa generación fue el sustento de la selección que nos dio dos Copas América", añadió.

Tras ello, el Presidente de la República lanzó la interrogante que incomodó a Heller: "Oiga, ya que me pregunta a mí ¿Cuándo va a tener estadio la U?".

El sorprendido mandamás del cuadro azul, respondió "De usted depende, presidente. Cuando me ayude a que me reciban en algún lugar. Si me reciben, el estadio se hace. Usted se compromete conmigo y yo me comprometo con los hinchas de la U".