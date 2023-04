La reacción de Luis Casanova por "picante" tuiteo de la UC: Creo que no está bien

El capitán y defensor de Universidad de Chile, Luis Casanova, hizo la previa del clásico universitario y junto con hacer un llamado a los hinchas azules a comportarse en el "Ester Roa", de Concepción, criticó el tuiteo de Universidad Católica en relación al estadio.

"Hay que estar siempre en contra de la violencia. Como plantel estamos maduros para viajar en un mismo avión con el otro plantel, y las cosas que pasen en el partido quedan ahí. Estamos grandes para llevar las cosas más allá", dijo al ser consultado por la violencia en conferencia de prensa conjunta con el capitán cruzado, Matías Dituro.

"Los tuits no los vi. No me ocupo mucho de estar viendo las redes, pero creo que no está bien. El llamado a la gente es que se comporten para que este sea un lindo espectáculo", añadió.

Respecto a lo que se vivirá en la cancha, el zaguero expresó que "sabemos que debemos tomarlo con calma sobre todo después de los años que hemos tenido y seguir trabajando de la forma en que lo hemos ido haciendo. Por supuesto que ganar un clásico te deja en la parte alta, pero sabemos que será un partido difícil, trabajado y por eso nos estamos preparando de la mejor forma".

"Será importante si ganamos, pero pensar que está todo hecho por ganar el clásico es apresurado. Debemos seguir mejorando nuestras falencias y sabemos también que queda mucho campeonato, y si bien te deja motivado y bien en la tabla, debemos seguir trabajando de la misma forma", complementó.

"Sabemos que es un clásico, nos sirve para ganar confianza, pero también es un gran rival. Si queremos ganar, tenemos que crecer mucho como equipo", completó.

Respecto a enfrentar a Fernando Zampedri, Casanova expresó que "es un lindo desafío, porque son fuertes en la parte ofensiva. Estamos trabajando bien, el equipo está ganando en confianza, en el juego. Quizás no luce vistoso, pero estamos siendo seguros atrás y sabemos que la ofensiva nuestra en cualquier momento puede desequilibrar".