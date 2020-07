La respuesta de Rivarola a Herrera: No me mueve un pelo lo que diga

El ex delantero de Universidad de Chile Diego Rivarola salió al paso de los dichos del otrora arquero azul Johnny Herrera, quien hace un par de semanas marcó diferencias en relación al modo de ser del mendocino que hoy se desempeña como asesor deportivo del club universitario.

"Si hubiese sido como (Diego) Rivarola, que después se llevó bien con todo el mundo y nunca criticó nada, a lo mejor yo hubiera estado 20 ó 30 años ahí (en Universidad de Chile) , pero no es mi forma de ser", dijo en declaraiones a nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

Ante ello, Rivarola le respondió de manera tajante: "¿Me dolieron sus palabras? No. Me contaron y después lo leí. Cuando supe de quién venían las declaraciones dije: 'ya bueno..'", dijo al programa "La Magia Azul".

"A esta altura de mi vida no estoy para discutir, enfrentar ni confrontar a alguien que se ha dedicado toda su carrera a denostar a distintas personalidades del fútbol cuando él lo necesita", añadió Rivarola.

"No me mueve un pelo lo que diga, yo estoy en otra etapa. No necesité cuando era jugador, no necesito ni necesitaré nada de Herrera, me es intrascendente lo que diga. Yo lo conozco y la verdad es que me da lo mismo", completó.