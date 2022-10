La rotunda respuesta desde la U tras rumor sobre Gabriel Costa

El recién pasado jueves surgió un rumor sobre un eventual fichaje del atacante de Colo Colo Gabriel Costa en Universidad de Chile, en un tema que fue abordado durante la presente jornada en la conferencia de prensa de Emmanuel Ojeda.

Pese a que en Azul Azul descartaron esta idea, al volante de los "laicos" le preguntaron si había escuchado esta información y si es que se hubiese cambiado a Newell's cuando estaba en Rosario Central, o si partiría al "Cacique".

"No lo había visto, pero no me cambiaría a la contra", dijo de manera rotunda.