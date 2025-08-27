Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

La U de Chile realiza sus descargos: así es la defensa que presentarán a la Conmebol

Universidad de Chile se prepara para presentar su descargo ante la Conmebol tras los graves incidentes en Avellaneda. Te contamos el detalle de la defensa azul.

Foto: Photosport La U de Chile realiza sus descargos: así es la defensa que presentarán a la Conmebol
Magdalena López Castro
El plazo para que Universidad de Chile presente su defensa vence esta tarde, luego de que Independiente hiciera público su descargo ante la Conmebol, detallando los hechos de violencia ocurridos el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.

Ahora, Azul Azul se alista para rebatir las acusaciones y presentar antecedentes que podrían cambiar la decisión final del organismo continental.

📝 La U de Chile contraataca a Independiente

El descargo que presentará la dirigencia de la U contará con 28 páginas de documentación, 20 videos y las declaraciones de dos testigos que respaldan la versión de que la cancelación del partido no se debió a los hinchas chilenos, sino a la invasión de la barra local en la tribuna donde se encontraban los seguidores azules.

Según información de ADN Deportes, el documento estará cuidadosamente armado para demostrar que los azules fueron víctimas de la violencia y no responsables de la suspensión. Se espera que esta estrategia fortalezca la postura de la U frente a la Conmebol, que deberá decidir sobre posibles sanciones que podrían ser históricas en la Copa Sudamericana.

🚨 Evidencias clave y próximos pasos

Además de los videos y testimonios, Azul Azul incluirá informes de la policía científica argentina sobre los heridos y reportes de seguridad del hotel donde se alojó la delegación azul, que registran el lanzamiento de bombas de estruendo y otros ataques que afectaron al plantel y al cuerpo técnico.

El organismo continental ahora analizará ambos descargos y se prevé que la resolución llegue la próxima semana. La decisión podría implicar sanciones económicas, castigos deportivos o incluso la pérdida del partido a favor de la U, dependiendo de cómo interprete la Conmebol la responsabilidad de los incidentes.

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
