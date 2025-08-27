La U de Chile realiza sus descargos: así es la defensa que presentarán a la Conmebol

El plazo para que Universidad de Chile presente su defensa vence esta tarde, luego de que Independiente hiciera público su descargo ante la Conmebol, detallando los hechos de violencia ocurridos el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.

Ahora, Azul Azul se alista para rebatir las acusaciones y presentar antecedentes que podrían cambiar la decisión final del organismo continental.

📝 La U de Chile contraataca a Independiente

El descargo que presentará la dirigencia de la U contará con 28 páginas de documentación, 20 videos y las declaraciones de dos testigos que respaldan la versión de que la cancelación del partido no se debió a los hinchas chilenos, sino a la invasión de la barra local en la tribuna donde se encontraban los seguidores azules.

Según información de ADN Deportes, el documento estará cuidadosamente armado para demostrar que los azules fueron víctimas de la violencia y no responsables de la suspensión. Se espera que esta estrategia fortalezca la postura de la U frente a la Conmebol, que deberá decidir sobre posibles sanciones que podrían ser históricas en la Copa Sudamericana.

🚨 Evidencias clave y próximos pasos

Además de los videos y testimonios, Azul Azul incluirá informes de la policía científica argentina sobre los heridos y reportes de seguridad del hotel donde se alojó la delegación azul, que registran el lanzamiento de bombas de estruendo y otros ataques que afectaron al plantel y al cuerpo técnico.

El organismo continental ahora analizará ambos descargos y se prevé que la resolución llegue la próxima semana. La decisión podría implicar sanciones económicas, castigos deportivos o incluso la pérdida del partido a favor de la U, dependiendo de cómo interprete la Conmebol la responsabilidad de los incidentes.