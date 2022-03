La U deberá jugar ante Unión tras negativa de la ANFP de suspender partido

La Asociación de Fútbol Profesional (ANFP) descartó suspender el partido entre Universidad de Chile y Unión Española, programado para las 12:00 horas de este domingo 13 de marzo, por lo que el elenco azul busca un estadio para disputar el duelo válido por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

De acuerdo a lo informado por Al Aire Libre en Cooperativa, la U ya trabaja en encontrar un recinto que acoja el mentado partido, y las opciones son escasas por lo que incluso se baraja un cambio de programación.

Una de las opciones es que se juegue en el Estadio La Granja de Curicó o en el Estadio Fiscal de Talca.

También está la posibilidad de llevarlo a La Calera, no obstante, eso implica una modificación en el horario del partido para el mismo domingo, dado que es imposible que Unión juegue el lunes pues tiene Copa Sudamericana el próximo jueves.

Recordar que este partido estaba programado en Sausalito, no obstante, el municipio optó por no arrendar el recinto, por lo que fue trasladado al CAP de Talcahuano, pero el elenco azul no llegó a acuerdo con Huachipato.