La U descartó fichar a Pablo Aránguiz: No es el jugador que pretendemos

El director deportivo de Universidad de Chile, Sergio Vargas, salió al paso de las informaciones que ligaban a Pablo Aránguiz con el cuadro azul y desmintió que haya habido acercamientos con el mediocampista de FC Dallas, de la MLS estadounidense.

"No hemos mantenido ni sostenido ningún contacto para contratarlo. No está en los planes por este momento, es un buen jugador, pero no es el jugador que pretende la U en este momento", dijo el ex arquero en una declaración de prensa.

Vargas dijo estar sorprendido por la noticia.

"Quiero desmentir todos los rumores, todas las noticias que han salido. Me sorprenden porque no hemos sostenido ninguna negociación ni ninguna conversación para sumar a Pablo Aránguiz a la U", añadió.