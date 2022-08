La U recuperó a dos piezas de cara a los partidos de la Copa Chile

Universidad de Chile comunicó que recuperó a dos jugadores de cara a los desafíos de esta semana en Copa Chile, frente a Cobresal por los octavos de final.

La institución estudiantil dio a conocer su parte médico, en el que detalló que Mauricio Morales y Luis Felipe Gallegos ya están preparados tras dejar atrás sus situaciones físicas.

Sin embargo, el DT Diego López aclaró que Morales no está en condiciones para el próximo encuentro: "Es mejor no arriesgar nada y no perder a un jugador".

Además, la U informó que Nery Domínguez se mantiene en su plazo de recuperación planificado por el desgarro que sufrió en el isquiotibial derecho, mientras que Luis Casanova está en fase de puesta a punto.

La U jugará con Cobresal el duelo de ida este jueves, desde las 20:30 horas, mientras la revancha será el lunes 22, desde las 18:00 horas.