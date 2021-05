La U tomó una decisión sobre el futuro del uruguayo Cristián Barros

Universidad de Chile decidió no renovar el préstamo del atacante uruguayo Cristián Barros, quien volverá a Defensor Sporting tras el final de éste a mediados de año.

Según supimos Al Aire Libre en Cooperativa, la cesión del atacante, que culmina el próximo mes, no será extendida.

Barros solo sumó 120 minutos en siete partidos durante su paso por la U.

