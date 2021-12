Larrivey: Me parece que los que compraron la U no quieren invertir capital

El ex delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey volvió a disparar contra la testera de Azul Azul y junto con anunciar que está dispuesto a escuchar una oferta de cualquier equipo, aseguró que su sensación es que los nuevos dueños del club no quieren invertir en la institución.

"A mí nunca me interesó saber quién estaba detrás de esta compra, pero creo que si uno compra una casa que está hecha pelota y hay que refaccionarla, uno sabe que tiene que poner dinero para darle un poder de reventa, para revalorizarla", dijo Larrivey en entrevista con El Mercurio.

"Me parece que los que compraron la U, la sensación que tengo por lo que me dijo una de las dos principales autoridades del club —no porque yo me lo esté inventando—, es que la compraron para hacer un 'pasa mano, lo compro y lo vendo', sin querer invertir capital. Entonces de esa manera es muy difícil reconstruir un equipo", añadió.

"Si compras una propiedad que tiene rotos los baños y quieres arreglar solo las paredes para venderla más cara, será muy difícil. Otra cosa es inyectarle capitales y así harás una inversión correcta, pero me parece que acá no hubo una inyección de nada. Tener éxito así es muy difícil, sobre todo por lo que hablé con (Cristian) Aubert", complementó.

Sobre su futuro, Larrivey quiere priorizar quedarse en Santiago, por lo que no se cierra a ninguna propuesta.

"Mi prioridad siempre fue la U y cuando deciden no contar conmigo, no por un tema futbolístico, sino que por otros motivos, donde te dan la espalda, uno pasa a darle prioridad a lo familiar. Tomaré la decisión en base a las ofertas que tenga en la mesa. Nuestra idea es quedarnos en Santiago. No descarto nada, estoy dispuesto a escuchar propuestas. Si hay una posibilidad cierta de ir a cualquier club, yo estoy abierto a oír lo que ofrezcan", expresó.