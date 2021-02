Larrivey: Si fuera entrenador, jugadores como Montillo tendrían la bandera en mi equipo

El delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey habló en la antesala al partido de este sábado con Deportes Antofagasta, el que será el último de Walter Montillo como profesional, y afirmó que si de él dependiera, el argentino sería titular en su equipo.

"Walter es mi amigo y además lo admiro como futbolista, me parece un tipo extraordinario desde todo punto de vista, que tira para adelante el grupo dentro y fuera de la cancha; esos tipos, cuando sea entrenador, seguramente van a tener la bandera en mi equipo", indicó este viernes.

"Pero no me quiero poner en el papel de entrenador porque hoy soy jugador y sería faltar el respeto a nuestro entrenador y a los que están jugando en su lugar. Es indiscutible que Walter, además de ser mi amigo, futbolísticamente es un jugador extraordinario que nos da muchísimo a los que estamos cerca de él, pero el que toma las determinaciones hoy es el entrenador y hay que respetarlas", siguió.

"Somos 30 jugadores y probablemente cada uno tenga su equipo, por eso no me gusta dar muchas opiniones sobre quién tiene o no que jugar. Es un rol del entrenador, que bastante difícil lo tiene, hay que respetar sus decisiones", insistió el goleador de la U, que también habló acerca del pronto retiro del "10".

"No se puede enfocar del todo en esos sentimientos encontrados que puede llegar a tener, nos estamos jugando muchas cosas, él es la bandera de este equipo y está viviendo una situación ambigua, de felicidad por ser su último partido, pero también de mucha responsabilidad", manifestó.

"El disfrute va a empezar cuando estemos ganando el partido y sienta que son sus últimos minutos como jugador profesional, seguramente lo va a poder disfrutar mucho más, pero hasta ese momento, es una situación que nos tiene tan inmersos y con presión que cuesta poner el foco en otro lado", indicó.

"Yo lo estoy disfrutando desde hace mucho, siempre pensé que no se va a retirar, lo hablábamos, que para mí iba cambiar, y bueno, es un hombre de palabra, así que lamentablemente, para mí como amigo, lo empecé a disfrutar hace montón. Ojalá pueda coronar esa responsabilidad que él siente con esa determinación que vino cuando llegó a la U. Va aser la bandera de este equipo y uno de los piulares fundamentales para levantar a la u en un momento complicado", completó Larrivey.

En otros temas, anticipó el partido con Antofagasta como un duelo "parejo", mientras que habló sobre los objetivos de la U para el próximo torneo, los que deben estar ligados al plantel que se arme, y dijo que la idea es, al menos, estar entre los cinco primeros.