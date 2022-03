Larrivey volvió a disparar contra la dirigencia de la U: Actuaron mal y no fueron sinceros

El delantero argentino Joaquín Larrivey recordó su salida de Universidad de Chile y volvió a disparar contra la dirigencia de Azul Azul a la que una vez más trató de mentirosa por su no renovación a fines de 2021.

Larrivey sostuvo en en el podcast del periodista Jorge Gómez "Pelotazo" que "Luis Roggiero me dijo que no tenía problema con mi edad y Cristián Aubert también me dijo que quería que siguiera. No sé qué pasó en el medio. Lo acepto, aunque me parece que actuaron mal y no fueron sinceros. Quizás cambiaron de opinión y nunca me lo comunicaron, porque al final me enteré de todo por mi representante".

"Hubo jugadores en estos tres años que hoy no están en el club y que seguirían sumando, no sólo desde lo futbolístico. Walter (Montillo) es un claro ejemplo. Cachila (Arias) otro y lo dejaron partir", añadió.

Además, comentó sobre la difícil campaña 2021, en la que pelearon el descenso: "No hay un sólo culpable o un sólo error, sino sería muy fácil corregirlo. Lo que pasa en la U es que es muy difícil conformar un equipo con tanto jugador nuevo. Si tienes jugadores que sabes que han funcionado, que no les ha pesado la camiseta, que son ejemplos en el club a partir de ellos toma decisiones".

Particularmente sobre el duelo con La Calera, señaló que "Salvamos de alguna manera la historia de los últimos 30 años de la U. Fue un partido muy emocional, el fútbol tiene muchas veces cosas inesperadas y cambiantes. Estando descendidos y después de varios partidos sin anotar, Cachila (Arias) hizo dos goles e hicimos tres goles en poco tiempo. Lo emocional del fútbol quedó muy demostrado el otro día con el partido entre el Real Madrid y el PSG. El París estaba dominando y de repente un pequeño error te cambia absolutamente todo".

Finalmente, respondió si Rafael Dudamel fue el peor técnico de su carrera: "No, a lo largo de mi carrera he tenido otros entrenadores. He tenido buenos, malos, muy malos y... muy buenos. Para mí es muy importante el tema del liderazgo de grupo, cómo va llevando a los jugadores, sobre todo a los que no son considerados".

"El bueno de verdad sabe gestionar eso. César Menotti siempre dice: 'el técnico tiene que quedarse tranquilo cuando lo despiden y el 60 por ciento de los jugadores está triste. Uno puede coincidir más o menos en cuanto a la gestión, pero tuve una relación cordial con Dudamel. Y cuando tuve problemas se los dije en primera persona", cerró.