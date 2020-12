Larrivey y empate ante la UC: El trámite fue parejo, pero tuvimos las mejores situaciones

El delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey se refirió al empate 0-0 de su elenco en el clásico estudiantil ante Universidad Católica y señaló que merecieron quedarse con el triunfo.

En diálogo con CDF, Larrivey dijo que "hay una situación que es virtud del arquero de ellos que estuvo increíble (Pablo Aránguiz en el segundo tiempo) y creo que por eso no ganamos. El trámite fue muy parejo, pero las mejores situaciones las tuvimos nosotros".

Además, añadió que "hemos creado situaciones, hemos hecho goles. Es cierto que defensivamente estamos más sólidos, pero somos el tercer equipo con más goles en el torneo. Siempre se puede mejorar".

Finalmente y consultado sobre si el punto es valioso, el ex Cerro POrteño sostuvo que "nosotros buscamos ganar. Era un partido hermoso para quedarnos con los tres puntos, pero cuando no se puede ganar, es bueno no perder, así que rescato la actitud del equipo y el juego por momentos".

Gonzalo Espinoza: "Si apuntamos alto y mostramos buen juego, el arco se va a abrir"

El volante Gonzalo Espinoza, por su parte, señaló que "creo que tuvimos en las ocasiones más claras y en estos partidos hay que ser contundentes para llevárselos, pero a cualquiera le puede pasar y Pablito (Aránguiz) es fundamental para nosotros".

"Incomoda tener tantos empates. Haciendo buenos partidos hemos empatado tres partidos (La Serena, Huachipato y la UC) y teniendo varias ocasiones en los demás partidos. De poco hemos mejorado", agregó.

Finalmente, el "buldog" aseveró que "creo que si uno apunta hacia arriba y muestra un buen juego, creo que tarde o temprano el arco se nos va a abrir y seguramente vamos a ganar más de lo que vamos a sufrir".