Larrivey y su renovación: Me gustaría que suceda lo antes posible, la prioridad la tiene U. de Chile

El delantero argentino de Universidad de Chile Joaquín Larrivey se manifestó sobre su renovación en los "azules" y aseguró que espera que se produzca pronto, aunque de no conseguirlo, no se complica con la idea de partir del club.

En diálogo con La Tercera, Larrivey sostuvo que "me siento en plenitud y sé que puedo jugar durante un largo tiempo más. Me gustaría que suceda lo antes posible, para la tranquilidad que uno debe tener y también para la paz de la familia".

"Tengo la ilusión de que se contacten y lleguemos a buen puerto, pero si no es así, estoy abierto a escuchar otras posibilidades pues no siempre las cosas en el fútbol salen como uno desea. Uno tiene que planificar con la familia y la prioridad la tiene Universidad de Chile. Pero si no se manifiestan, escucharé otras ofertas", añadió.

Sobre su presente, destacó que "siempre tengo la ilusión marcar un gol y ahora llevo ocho partidos consecutivos haciéndolo, lo que te dice que estoy siendo efectivo a la hora de definir. Pero creo que lo más importante y lo más lindo, es que mis goles siempre sirvieron para obtener algún punto, ya sea para empatar o gana".

"Hace 10 años que hago 15 ó 16 goles por temporada y eso tal vez la gente no lo sepa, pero estos números son una sana costumbre para mí", siguió.

Además, habló en extenso sobre su futuro como entrenador, después de su retiro: "Asisto a seminarios, hablo mucho con otros entrenadores y debato los temas con mis colaboradores. Ellos son chicos que están en Argentina y todos tienen relación con este deporte".

"Si me preguntas de qué manera nos gustaría que juegue nuestro equipo, te respondo: siendo protagonistas, teniendo la tenencia de la pelota, e intentando recuperarla lo más rápido posible si es que la perdemos. También queremos llegar con mucha gente al ataque y tener un juego construido", añadió.

En la misma línea proyecto el Superclásico de septiembre ante Colo Colo, elenco al que no baten desde 2013: "A cualquier equipo le jugaría buscando ser protagonista y partiendo de esa base, de lo que mi equipo quiere plasmar en la cancha. Hay que ver qué es lo que nos conviene y observar dónde están los puntos fuertes y débiles del equipo contrario".

"Debemos ser protagonistas de la posesión de la pelota, atacar con mucha gente, tratar de recuperar el balón de manera instantánea y darles herramientas a los jugadores para que sepan leer el juego", cerró.