Larrivey y su salida de la U: Tengo claro que la decisión no tiene que ver con lo futbolístico

El destacado delantero Joaquín Larrivey comentó su salida de Universidad de Chile y lamentó la decisión del presidente Michael Clark, el director Cristian Aubert y el gerente deportivo Luis Roggiero, que asegura no tiene que ver con la cancha.

En diálogo con TNT Sports, Larrivey expresó que "me parece que es una decisión en conjunto. Es difícil también, en mi caso en particular, llegar y decir "no este jugador no me gusta", "¿pero cómo si hizo 24 goles y el año pasado hizo 19 goles y dio 7 asistencias" entonces qué es lo que no te gusta de ese jugador, es difícil".

"No es porque sea yo, sino porque los números hablan muchas veces por sí solos del goleador o del nueve. Para mí tiene más que ver con una decisión dirigencial, no tiene que ver con lo futbolístico, tiene que ver con otras cosas", insistió el futbolista de 37 años.

Sobre la llegada de Santiago Escobar, el "Bati" expresó que "me parece que para el entrenador que está llegando es difícil tener una potestad sobre determinadas decisiones. Si ya habían decidido no renovar a 15 jugadores sin tener al entrenador entonces me parece que en este caso la decisión pasa por otro lado más que por él".

"El presidente se reunió conmigo y Ramón Arias en medio de la campaña y nos dijo: 'esperen que nos salvemos del descenso y arreglamos la continuidad. Los queremos para la próxima temporada y queremos rodearlos bien'. Entonces, no fue que yo me hice ilusiones de la nada, a mí me lo dijeron", insistió.

Finalmente, fue preguntado por si tiene impedimentos en jugar por Colo Colo: "Hasta el lunes mi prioridad era la U, pero ahora es mi familia. No tengo ofertas sobre la mesa y cuando las tenga pensaré. Tengo intenciones de quedarme en Santiago".

Larrivey se fue de la U con 43 goles en 74 partidos disputados.