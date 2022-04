Las razones por las que Santiago Escobar sigue al mando de la banca en la U

Una irregular campaña ha llevado a cabo Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2022, con apenas tres triunfos en 10 partidos, situación que tiene muy cuestionado al técnico Santiago Escobar.

Pese a esto, la partida del colombiano no se ve cercana, y no porque no la dirigencia no quiera cesarlo del cargo, sino por tres argumentos que lo tienen, por ahora, asegurado en el puesto.

El primero es que no tienen un reemplazante concreto. Según información que recabamos Al Aire Libre en Cooperativa, la U está sondeando algunos entrenadores extranjeros, pero sin éxito, por lo que mientras no tengan un sustituto, no sacarán al "cafetero".

La segunda y tercera razón están ligadas, ya que los "azules" no quieren un interinato en su banca, y tampoco quieren "quemar" más referentes que trabajan en las divisiones inferiores, como ocurrió el 2021 con Esteban Valencia y Cristian Romero.