Pese a que resta más de un mes para el superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, en las huestes azules ya piensan en el duelo a disputarse el 5 de octubre en el Estadio Monumental, tal como lo reflejó este martes el volante uruguayo Leonardo Fernández.

"Me encantaría arruinarle la fiesta a Colo Colo. Tenemos nuestras armas. Eso sí, pensamos primero en Cobresal y después lo haremos en ellos", comentó el charrúa al ser consultado por el duelo más importante del fútbol chileno.

Tras eso, el jugador oriental comentó su presente y dijo que está contento en el elenco azul.

"Nunca me tomé a mal una decisión técnica. Hernán Caputto siempre va a querer lo mejor para el club. Me ha llevado de a poco, pero estoy tranquilo y con ganas de hacer las cosas bien", dijo para luego referirse a la incómoda situación del club.

"No es bueno estar donde estamos. Es raro que la Universidad de Chile esté en esta posición. Pero ya van a llegar los buenos resultados. Vamos a salir adelante", dijo.

De cara a lo que viene este fin de semana, ante Cobresal por Copa Chile, Fernández dijo que "vendrán con confianza tras vencer a Colo Colo, pero pensamos en que debemos proponer. Es un partido de copa, es diferente y lo tomaremos como se debe. La altura no será un factor. No pensamos que nos puede jugar una mala pasada. Jugaremos y no habrá excusas".

Azules y mineros se verán las caras el sábado a las 15:00 horas en el duelo de ida de los cuartos de final del tradicional certamen.