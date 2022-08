Leyendas de la U confían en Assadi, Osorio y Campos para evitar la debacle

Dos leyendas de Universidad de Chile, Patricio Mardones y Sandrino Castec, confían en que los jóvenes valores azules Lucas Assadi, Darío Osorio y Cristóbal Campos serán clave en evitar la debacle del equipo en el presente Campeonato Nacional, donde otra vez el cuadro laico luchar por evitar el descenso.

"El que me sorprendió más fue Assadi, por la categoría con que tomó el encuentro, tiene todo para triunfar, ojalá tengamos seis como él. Campos debiera ser el capitán lógico de la U, tenemos un gran portero para la selección. Los tres son jugadores de la cantera y no les pesó el clásico. Por la U han pasado tantos jugadores que no rinden y después van a clubes más chicos y triunfan", comentó Castec en Las Últimas Noticias.

Mardones, en tanto, aseguró que "son chicos talentosos que tienen que asumiré un rol protagónico y deben mantener su crecimiento, porque tienen potencial. Hoy ellos son fundamentales para la U, es difícil encontrar volantes de esas características y la U los tiene en la casa, lo mismo que el arquero. Los tres te dan proyección y seguridad".

"Campos se cree el cuento y va encaminado a ser por años el arquero de la U. Es rápido con los pies, ágil y tiene porte, ha madurado. Tiene orden defensivo", añadió.

"Osorio tiene un muy bien físico, es delgado, tiene una gran pegada y pase largo, es habilitador. Encara en velocidad, puede jugar por derecha o izquierda. Assadi, pese a no ser muy alto, se va sacando hombres con sus condiciones técnicas y explosivas, como hoy pide el fútbol moderno. He visto pocos jugadores con ese talento", completó.