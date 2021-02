"Llegó el día": La emotiva despedida de Walter Montillo antes del partido con Antofagasta

El destacado y experimentado volante Walter Montillo realizó una emotiva despedida en sus redes sociales, en la previa del que puede ser su último partido en el profesionalismo, el que enfrentará a Universidad de Chile contra Deportes Antofagasta en la fecha final del Campeonato Nacional.

Montillo se expresó en redes sociales: "Llegó el día. Miro hacia atrás y solo tengo palabras de agradecimiento. A todos los clubes que confiaron en mí, a mi viejo que me enseñó a jugar y me dio las primeras "armas", a cada entrenador que me hizo mejor jugador, a cada compañero que me acompañó en las derrotas, a cada profe y personal médico que me regalaron su tiempo para estar óptimo para cada partido, a los hinchas que me respetaron siempre y me llenaron de muestras de cariño".

"(Gracias) la incondicionalidad de mi señora, que junto a mis hijos son los únicos que saben lo duro que fue el recorrido. Les entregué todo lo que tenía, les pido disculpas si en algún momento no alcanzó. Pero siempre fui íntegro y profesional. ¡Los quiero mucho! Monti", cerró.

Junto con el mensaje, la "Ardilla" presentó un video realizado por su agencia de representación ByP Argentina, a la cual también aprovechó de agradecer, puntualmente a su agente Sergio Irigoitía.

La U juega este sábado a las 18:30 horas (21:30 GMT) contra Deportes Antofagasta, con la obligación de ganar para zafar de la promoción, la cual puede jugar si pierde y se dan otros resultados, único caso en el que la carrera de Montillo puede extenderse un partido más.