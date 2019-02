Lorenzetti y su salida de la U: Había cumplido un ciclo y fue lo mejor para mí y el club

El ex volante de Universidad de Chile y actual jugador de Nacional de Montevideo, Gustavo Lorenzetti, comentó su salida de los azules hacia el elenco uruguayo, afirmando que todo se dio en los mejores términos al sentir que había cumplido un ciclo dentro del club.

"Tenía la sensación de que había que cerrar un ciclo en la U. Fue todo muy rápido, pero fue lo mejor para mí y el club. Estoy agradecido de los dirigentes porque no me pusieron ninguna traba para salir", recalcó el "Duende" en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"No me sentía pleno, si no había terminado jugando como titular en 2018 iba a ser más difícil este año con todos los refuerzos que llegaron. Casi no participe en el torneo pero todo pasa por gustos del entrenador", agregó.

Sobre como ve al cuadro universitario de cara a la presente temporada, el mediocampista aseguró que: "Hay un proyecto que se está formando con jugadores jóvenes y algunos de experiencia. El club ha apostado por eso y va a tomar tiempo de trabajo".

"El hincha de la U tiene que tener paciencia porque este plantel necesita tiempo y tienen que ir agarrando confianza partido a partido. Los jugadores creen en Frank (Kudelka), espero puedan tener éxito todos en conjunto", puntualizó.