Lorenzo Reyes: En la U están haciendo las cosas muy mal

El volante de Ñublense Lorenzo Reyes comentó su gran presente en el cuadro de Chillán, uno de los punteros del torneo, pero también recordó su frustrado regreso a Universidad de Chile en inicio de temporada.

"Yo hice un gran esfuerzo, pero no se dieron las cosas por parte del club. En la prensa se decía que yo quería cobrar una fortuna y es falso. En la U están haciendo las cosas muy mal", dijo a DirecTV Sports.

"En U. de Chile se aprovecharon que yo tenía muchas ganas de venir y realizaron una oferta no adecuada. Hablé con mi representante y dijimos que no me podía regalar. Me parece que me querían solo por las peticiones de los hinchas", agregó.

Pese a esto, Reyes aseguró que su "paso por Universidad de Chile fue maravilloso, siempre lo recordaré de esa manera. Logramos un título con un gran grupo".

Sobre el semestre que estuvo sin club, el jugador apuntó que "lo pasé muy mal en los meses que estuve sin jugar. Tuve depresión, no quería jugar. Fue un período muy complicado".

Finalmente, comentó sobre Ñublense que "somos un equipo que no se achica ante nadie, que trata siempre de imponer su juego. En el mediocampo, Mateos tiene una gran calidad y Rivera tiene 'siete pulmones'".

"Es imposible no estar ilusionado con la posibilidad de ser campeones en este torneo. Tenemos un gran grupo de jugadores y un entrenador que nos entrega toda la confianza. Sabemos que podemos pelear hasta el final"