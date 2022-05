Lucas Assadi: Mis objetivos son consolidarme y salir campeón a fin de año

El joven jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi se refirió al buen momento que atraviesa el club tras la victoria del fin de semana pasado sobre Huachipato y se puso ambicioso en relación a sus objetivos en el cuadro azul.

"Mis objetivos son consolidarme en este plantel, buscar una titularidad más continuamente y salir campeones a fin de año", dijo en conferencia de prensa.

"Hay varios equipos que están en un buen momento, pero nosotros somos la U y tenemos que aspirar a lo más alto, tenemos que salir a ganar todos los partidos, demostrar nuestro juego que ha ido en mejora. Tenemos que pelear con equipos que están en buen momento, pero nosotros también vamos al alza", advirtió.

El canterano de los estudiantiles comentó que "en lo personal me he sentido bien y contento con el rendimiento que he tenido, me he sentido un aporte para el equipo".

En relación a algunas comparaciones entre los trabajos del anterior entrenador, Santiago Escobar, y el interino Sebastián Miranda, Assadi dijo que "el grupo se ha mantenido igual de unido tanto con Escobar como con Miranda, el grupo se ha visto siempre de buena manera y alegre en los entrenamientos".

"La gran parte de la mejora es la intensidad, nuestros pases son más intensos, al momento de recuperar y buscar el gol se ve la intensidad", complementó.

También se refirió a que en el conjunto laico "es lindo que canteranos como nosotros estemos pasando un momento lindo futbolísticamente, pero eso va de la mano con jugadores con experiencia, no podemos ser solo nosotros los que sacamos esto adelante. Dependemos de ellos y ellos de nosotros".

"En el puesto que más me siento cómodo es de enganche, quizás no tan solo arriba, sino que también acompañado con un Ronnie o con un 'Chorri', que son jugadores que te ayudan y comunican mucho dentro del campo de juego, pero ese es mi puesto natural, de enganche", completó.