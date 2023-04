Lucas Assadi y el clásico universitario: Tenemos que ir mentalizados en que no somos los favoritos

Lucas Assadi, volante de Universidad de Chile, entregó sus sensaciones de cara al clásico de este domingo ante Universidad Católica, programado para el mediodía en el estadio "Ester Roa Rebolledo" de Concepción, y remarcó que su equipo debe ir "mentalizado en que no somos favoritos".

"Estamos motivados, vamos a salir con todo y ojalá venirnos con los tres puntos. Vamos a salir a jugar el partido, traernos los tres puntos y nos estamos preparando de la mejor manera", declaró a TNT Sports.

Asimismo, sostuvo que "los clásicos son aparte, a veces no gana el que viene mejor, nosotros tenemos que ir mentalizados en que no somos los favoritos, en que tenemos que salir a jugar de igual a igual, he intentar ganarlo".

Consultado por su gran presente en la escuadra que adiestra Mauricio Pellegrino luego de varias semanas relegado al banco de suplentes, el volante indicó que "me he sentido super bien, complementado con el equipo, hemos ido de menos a más y se ha reflejado en los resultados que esperemos siga así el fin de semana".

"Me costó mucho, los que fuimos a la sub 20 no tuvimos pretemporada, pero entrenando bien me pude meter en el equipo, estuve esperando mi oportunidad", agregó.

Por último, se refirió a las posibilidades de que el conjunto laico se quede con el título a final de temporada, subrayando que "ilusiona, pero queda mucho campeonato, muchos partidos y tenemos que ir partido a partido".