Lucas Aveldaño arribó a Chile para firmar en la U: Vengo con mucha ilusión de sumar para el equipo

El ex zaguero de Tenerife y Belgrano será el octavo refuerzo de los azules.

El defensar argentino Lucas Aveldaño, ex jugador de Belgrano y Tenerife, llegó en la mañana de este sábado a nuestro país para convertirse en el octavo refuerzo de Universidad de Chile.

El ex zaguero de Belgrano, Lucas Aveldaño, arriba a Chile para firmar por la U.



Octavo refuerzo de los azules.



Vía @IvoBay @Cooperativa pic.twitter.com/qm65YSAeYG — Rodrigo Contreras 🎙 (@11RCL) January 5, 2019



Sobre las referencias que ha escuchado sobre el cuadro azul, Aveldaño, de 33 años, indicó que "la U es un grande en Chile y Sudamérica. Jugué con Pepe Rojas en Belgrano de Córdoba y me contó mucho cuando jugamos juntos. Vengo con las mejores expectativas".

Respecto a sus cualidades, el defensor central aseguró ser "un jugador muy temperamental. Dejo todo en la cancha. Tratar de aportar con mi experiencia, dar buenos consejos, hablar, comunicarme y sumar para el equipo, dentro o fuera".

"Vengo a hacer mi papel, creo que hay que enfocarse en lo grupal y después lo individual. Quiero hacer bien mi trabajo, para después entrar a Chile y que los hinchas de la U me reconozcan", agregó.

Finalmente, admitió que tuvo varias propuestas de diferentes clubes y que no tenía pensado volver desde España. "Pero cuando me hablaron de la U, un gran de Sudamérica, no lo dudé", concluyó.