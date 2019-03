Lucas Aveldaño: En el plantel hay material para revertir esta situación

El zaguero de Universidad de Chile Lucas Aveldaño afirmó que en el plantel "laico" tienen material para revertir el complicado momento que atraviesa la escuadra que dirige Frank Kudelka, a quien ve "tranquilo", y estimó que las lesiones de algunos jugadores les pasaron la cuenta al inicio de temporada.

El argentino, que anunció su regreso a las prácticas para esta semana, indicó Al Aire Libre en Cooperativa que "veo en el día a día un plantel con material para revertir la situación. Hay que tratar de conseguir una serie de resultados que nos puedan devolver la confianza".

"Para mí pasa por un tema de agarrar rachas. Esto recién empieza, sabíamos que esta posibilidad de altibajos podía llegar a pasar, pero se armó un plantel nuevo y estamos tratando de conseguir el funcionamiento óptimo lo antes posible", continuó.

"Nosotros no hemos repetido ningún partido la formación. Es increíble en tan poco tiempo, fecha tras fecha, tenemos uno que se lesiona entre semana. El equipo tuvo continuidad en la pretemporada, nos conocíamos, y lo perdimos con las lesiones", apuntó Aveldaño, quien insistió en que "tenemos mucho material y jugadores de buenas características para estar entre los de arriba".

En lo respectivo al técnico Frank Kudelka, el ex Tenerife dijo que "en la semana lo veo muy bien, conversando en cada entrenamiento antes de comenzar y son cosas que al jugador cuando está caído le sirven muchísimo".

"En la cancha somos nosotros los que tenemos que tratar de responder. Yo no lo veo caído, lo he declarado en otras oportunidades y depende de resultados, el fútbol es así, si no consigues los resultados existen cambios, pero estamos fuertes como equipo y apoyando al cuerpo técnico", terminó.

Aveldaño sufrió un desgarro en su gemelo derecho durante una práctica por lo que se perdió algunos partidos del inicio del campeonato. La U, que perdió ante Unión Española, juega el sábado con U. de Concepción desde las 18:00 horas (21:00 GMT) en el "Ester Roa Rebolledo".