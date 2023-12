Luis Casanova dejó en suspenso su continuidad en la U

El defensor y aún capitán de Universidad de Chile, Luis Casanova, aseguró que no es segura su continuidad en el elenco azul dado que está a la espera de que su agente y el club se reúnan.

"La otra semana me parece que se juntan y vamos a ver qué pasa. A cualquiera le gustaría quedarse", dijo el futbolista luego de finalizado el Campeonato Nacional.

El jugador, de buen primer semestre, reconoció que tuvo un bajón en la segunda mitad del año.

"Me hubiese gustado terminar como estuve en el primer semestre, que me venía sintiendo bien y ahora no pude. Me hago una autocrítica también. En mi casa, más tranquilo, lo voy a pensar bien y que sea lo que Dios quiera", expresó.

Respecto a la partida del técnico Mauricio Pellegrino, Casanova expresó que "se terminó el proceso. Las despedidas siempre son difíciles, pero por algo pasan las cosas y quizás el futuro de la U es otro. Lo mismo pasa con nosotros como jugadores".

"No soy quién como para decir si me hubiese gustado que siguiera o no. Yo no sé tampoco si seguiré, creo que el que llegue o la decisión que tomen que sea lo mejor para la U", comentó.