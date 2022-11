Luis Casanova: El objetivo principal era salvarnos del descenso y se cumplió

El zaguero de Universidad de Chile Luis Casanova se refirió al cierre de año del cuadro estudiantil, cuyo último partido será este fin de semana ante Cobresal, y sostuvo que siente que el objetivo se cumplió.

"El objetivo principal, que era el tema de -evitar- el descenso, se pudo cumplir. Si bien igual hay un tema ahí, creo que durante el año fue muy difícil, en lo personal también", comentó el futbolista.

"Creo que dentro de todo se terminó con el objetivo cumplido. Si bien, yo lo dije el otro día que estar en la U siempre te exige estar arriba, y para nosotros quizás no se pudo lograr clasificar a una copa, que era importante, y bueno, dentro de todo, el objetivo principal, que asumimos cuando llegó Sebastián Miranda, era salvarnos del descenso, y creo que se cumplió", agregó.

El defensor también se refirió a la opción desperdiciada de buscar un cupo a una copa internacional a través de Copa Chile, malograda tras la caída en Copa Chile con Unión Española, y señaló que "el fútbol no es tanto de merecimientos, a veces juegas un partido espectacular, no entra la pelota, te llegan una vez y jodiste. Tuvimos la oportunidad de tenerla cerca, nos ilusionamos, quisimos agarrarla y fue una lástima no se nos dio, pero creo que las oportunidades si están ahí hay que tomarlas".

Además, declaró sobre las constantes peleas por la permanencia de la U en las últimas temporadas que es algo que "desgasta mucho, son tres o cuatro años en que se viene peleando con este tema y sicológicamente desgasta demasiado. Uno trata de hacer las cosas. Estar peleando siempre con esto es una mochila pesada y difícil de llevar en su momento, pero también hay que saber diferenciar las cosas y cuando estás en la cancha sabes que te pusiste la camiseta de la U y tienes que defenderla con todo".

En lo referido al duelo con los "mineros" de este fin de semana, afirmó que la motivación es "terminar lo mejor posible, ojalá con un triunfo. Te deja un poco con un sabor mejor de que terminaste ganando. Creo que es principal sacar los tres puntos para decir que nos salvamos del descenso porque sacamos los puntos que necesitábamos y no por diferencia de gol, por esto o lo otro. Hay que ir y ganar, será un partido difícil".

"Después tenemos que unirnos todos y saber que la U tiene que por lo menos pelear un cupo a un torneo internacional siempre; antes que llegara me acostumbraba a ver que la U peleara arriba, es lo que tenemos que hacer. Cada uno verá lo que tiene que ajustar y esperamos que el próximo año nos vaya bien", señaló.

Casanova también dedicó palabras a su opción de ser capitán, que lleva con orgullo, y habló sobre el entrenador Miranda: "Nos ayudó mucho en un momento complicado del club, nos dio la confianza que necesitábamos, pero su continuidad no es algo que pase por mis manos, tiene que verlo gerencia y mirar qué es lo mejor para el club".

La U cerrará el año con un duelo ante Cobresal programado para este sábado, desde las 12:30 horas.