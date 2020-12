Luis Casanova sobre La Serena: Debemos contrarrestar sus virtudes

El defensor de Universidad de Chile Luis Casanova hizo la previa del duelo que el elenco sostendrá este jueves ante Deportes La Serena por la fecha 24 del Campeonato Nacional y aseguró que están trabajando para anular las cosas buenas que ha mostrado el elenco granate en sus últimos partidos.

"Es un equipo que viene jugando bien, que está mostrando un buen fútbol, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, hemos visto videos y la idea es contrarrestar sus virtudes", dijo Casanova en conferencia de prensa.

El zaguero azul fue consultado respecto a las negociaciones para renovar en el equipo universitario luego de hacerse un lugar en la formación titular.

"Se lo dejó a mi representante. Yo me enfoco en andar bien, en prepararme lo mejor posible para cada partido", explicó.

"Siempre dije que quería aprovechar la oportunidad que tuviera para ganarme un puesto, pero siento que hay mucho por mejorar. No me siento confiado, y queda seguir trabajando y seguir haciendo lo que el entrenador me está pidiendo", añadió.

Sobre las seguidilla de partidos que tendrá el equipo, Casanova comentó que "estamos todos preparados. Las lesiones pasan por varios factores. Estamos bien, con ganas de jugar pronto y nos hemos sentido bien. Las lesiones son parte del fútbol".