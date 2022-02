Luis Felipe Gallegos al ser presentado en la U: Estoy en la plenitud de mi carrera

Luis Felipe Gallegos tuvo este miércoles su presentación oficial como nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El volante aseguró que llega en la plenitud de su carrera a este nuevo proceso en el club.

"Soy hincha del Club, siempre lo he dicho, formado en casa desde los 13 años. No lo pensé dos veces cuando se me dio la noticia de poder regresar. Estoy muy bien físicamente, en la plenitud de mi carrera", advirtió el ex futbolista de OFI Creta.

En esa línea, Gallegos aseguró que viene a "aportar dentro del camarín mi experiencia. Dentro del campo el sacrificio físico, el orden táctico. También ayudar a los más jóvenes a que le tomen el peso en la institución que están".

El ex Necaxa y Atlético San Luis de México dijo estar "agradecido de la 'U' porque me formó como jugador y me abrió las puertas para jugar en el extranjero".

Sobre el presente de la U, el futbolsita confesó que "en esta nueva etapa he visto todos los partidos, muy pendiente de los resultados y del funcionamiento del equipo. Voy a estar disposición del técnico siempre que lleguen los papeles. Tengo muchas ganas de debutar",