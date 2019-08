Luis Musrri: El equipo de la U necesita sentirse seguro de lo que hace

El ex entrenador de los "laicos" habló acerca del complicado momento que atraviesan en el Campeonato Nacional.

El ex capitán y técnico de Universidad de Chile Luis Musrri afirmó que el plantel "laico" necesita seguridad con respecto a su juego en los próximos partidos, para lo que también es importante contar con un entrenador que sepa lidiar con el complicado momento de los azules en el Campeonato Nacional.

"El equipo se debe sentir seguro de lo que hace, necesita eso para sumar puntos, porque la U no debe pensar en otra cosa, ni en la idea ni la propuesta; hoy debe traer un entrenador que guíe estos partidos que quedan. Debe tenerlo claro y hacer sentir a la U segura de lo que hace. Eso es lo primero", declaró Al Aire Libre en Cooperativa con respecto a qué requiere el sucesor de Alfredo Arias.

"Hay que saber convivir con el momento en que está la U, porque el 80 por ciento del plantel está acostumbrado a vivir otra situación y el técnico que llegue tiene que saber lidiar con eso", agregó.

"No me refiero a ganar puntos como sea. El equipo debe tener seguridad sobre lo que hace y eso no lo tuvo cuando estuvo Arias, que cambiaba muchísimo. El futbolista para tener su mejor versión necesita estar seguro", continuó.

Además, Musrri sostuvo que el cuadro "laico" requiere apoyarse en los futbolistas más experimentados, quienes "deben echarse el equipo al hombro y bien guiados por su entrenador. Debe apelar al jugador que ha pasado distintas cosas en el fútbol".

"Los jguadores jóvenes, que son bastantes, se tienen que sumar a ellos, hay que sumar la confianza al máximo, eso necesita la U, mucha confianza y eso debe ser respaldado por la seguridad de lo que hacen dentro de la cancha", insistió.

Tras afirmar que no se candidatea al cargo, pese a que siente que tiene méritos suficientes, el ex jugador de la U dijo que el más idóneo para asumir como técnico interino es Esteban Valencia, por sobre Hernán Caputto.

"Me parece desde mi punto de vista que el más idóneo interino era Esteban, pero los directivos de la U saben lo que hacen", apuntó.

En última instancia, Musrri manifestó que en la U "aguantaron un tiempo más que prudente a Arias, pero eso se hizo insostenible por los resultados".