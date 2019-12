Luis Musrri: Herrera tenía para jugar un rato más en la U, duele que no se despida en cancha

El ex volante lamentó la salida del arquero azul.

El histórico ex capitán de Universidad de Chile Luis Musrri conversó con Al Aire Libre PM sobre la salida de Johnny Herrera del equipo azul, asegurando que el portero aún tenía cosas por entregar y que será una pena no poder despedirlo en una cancha.

"Tengo pensado hablar mañana (miércoles) con Johnny, tenemos una muy buena relación y como futbolista es muy difícil dejar el club de toda tu vida. Espero que las razones sean netamente deportivas. Lo vamos a extrañar mucho, será una pena no verlo jugar con la camiseta de la U, como hincha será una pena no tener al capitán defendiendo nuestros colores", expresó el ex volante.

El entrenador de Independiente de Cauquenes, dijo sentir "que hablar de justicia en el fútbol cuesta un poco, porque todos tenemos un plazo de término, pero creo que no era el momento de Johnny, que tenía para jugar un rato más, pero la decisión la tomó el cuerpo técnico junto con los regentes de Universidad de Chile, pero nos quedaremos con el gran recuerdo que dejó en la U, entregándose siempre".

En cuanto a la forma que se gestó la salida, opinó que "el caso es súper difícil. Yo una de las cosas por las que me retiro es que tenía contrato un año más con la U y nos tocaba jugar la Copa Libertadores 2005. Yo no me quería quedar afuera, pero atrás venía Manuel Iturra y varios otros, pero yo sabía cómo era estando afuera, así que preferí dar un paso al costado".

"Uno siempre encuentra injusto cuando lo sacan, sobretodo alguien con el carácter de Johnny... Lo extraño es que lo ocuparon en los últimos partidos, cuando la cosa estaba más difícil, eso es lo raro, porque el técnico estimó que era más que Fernando De Paul para esos partidos, pero no lo considera así para el próximo año", complementó.

Respecto al rol de Herrera en el equipo, recalcó que "a veces los liderazgos se hacen notar afuera de la cancha y otros dentro, que creo que es el tipo de Johnny Herrera, muy querido con la gente y con una forma de encarar los partidos que me representa. Va a ser muy difícil reemplazarlo desde lo anímico por lo que significa para la hinchada, los rivales y sus propios compañeros".

"Es difícil encontrar jugadores que se identifiquen tanto con la camiseta como Johnny y deportivamente no creo que sea fácil reemplazar a un arquero. Miguel Pinto puede ser un nombre importante por lo que significó para la U y terminó bien en O'Higgins, es un buen nombre", añadió.

Ante esta situación, Musrri se lamentó: "Lo que me da pena es no ver a Johnny Herrera jugar un último partido por la U, eso me duele como hincha".

Finalmente, contó que Herrera no tenía "la mejor de las relaciones -con los directivos-, yo escuché a muchos hablar cosas no muy gratas de él y lo defendí siempre, quizás por eso tengo algunos enemigos ahí. Creo que hay que respetar lo que hizo en la cancha, es sin dudas el mejor arquero de la historia de la U".