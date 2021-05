Luján: Me he equivocado mucho fuera de la cancha en mi carrera, pero ahora estoy feliz en la U

El extremo argentino de Universidad de Chile Nahuel Luján se refirió a algunos problemas de disciplina que ha tenido a lo largo de su carrera, pero aseguró que todo eso está en el pasado y que está contento actualmente en los "azules".

En diálogo con TNT Sports, Luján sostuvo que "costó mucho por muchas cosas, pero bueno, ya estamos acá. Pasado pisado, la verdad. He hecho cosas malas, pero no me arrepiento en mi carrera, así que, ya estamos acá, lo estoy disfrutando, estoy feliz en la U, donde quería estar".

Profundizando en sus problemas extra futbolísticos, el trasandino de 25 años, señaló que "estoy hablando más que todo fuera de la cancha porque siempre he hecho lo que sabía, que es jugar al fútbol. Me ha ido bien donde me ha tocado ir, pero me he equivocado mucho fuera de la cancha y cuando uno empieza a hacer las cosas mejor te empieza a ir bien y empiezan a hablar bien de vos así que hay que ir por ese camino".

"Por las cosas que uno hace afuera de la cancha no son buenas y después se nota el rendimiento dentro de la cancha, la verdad que hay que manejar esas cosas y ya las empecé a manejar. Hay que seguir por ese camino y lo vengo haciendo", cerró sobre el tema.

Finalmente, señaló que "ahora a dejar el máximo, cada vez que me toca trato de dejar todo en la cancha y hacer saber que quiero estar siempre, hacerle saber al técnico también que estoy, que quiero aportar lo mío, el grupo está muy bien. Están pasándome cosas muy lindas".

La U juega el 23 de mayo contra Audax Italiano por el Campeonato Nacional.