Madre de Darío Osorio lo defendió de las críticas por su fichaje en Dinamarca

Alicia Osorio, madre del joven jugador de Universidad de Chile Darío Osorio, salió en defensa de su hijo luego de que se confirmarse su partida al fútbol de Dinamarca.

La mujer básicamente apuntó a quienes criticaron al futbolista por partir justo antes del Superclásico ante Colo Colo, a disputarse este sábado en el Estadio Santa Laura.

"Me preguntaron si se quería ir para no jugar el clásico. No sé de dónde sacaron eso, si siempre ha jugado los clásicos. No se iba a asustar ahora. Coincidió con que se cierra el libro de pases en Europa, pero no se quiso arrancar, como me preguntaron", dijo en diálogo con Las Últimas Noticias.

Doña Alicia precisó que al margen de la molestia por los emplazamientos a su retoño, aseguró que "ya llevo dos años escuchando de todo y una se acostumbra".