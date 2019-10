Mano a Mano con Sebastián Pinto: Tiene que volver Johnny Herrera al arco de la U

El ex ariete de los azules dialogó con Al Aire Libre PM en la previa del Superclásico.

Sebastián Pinto, ex delantero de Universidad de Chile, protagonizó este martes el Mano a Mano de Al Aire Libre PM y anticipó el Superclásico que jugarán ante Colo Colo este sásbado 5 de octubre en el Estadio Monumental.

El ariete, actualmente en Deportes Temuco, recordó el doblete que marcó en 2007, habló de la mala racha de los chunchos en la ruca y sostuvo que Johnny Herrera tiene que volver al arco para sacar a la U del mal momento.

Revisa a continuación la entrevista que realizó la periodista Magdalena López:

- En 2007 convertiste dos goles por la U ante Colo Colo. ¿Qué recuerdos tienes de ese partido?

Están grabados hasta el día de hoy, fueron momentos de mi carrera en que yo estaba recién saliendo a jugar. Mis primeros clásicos como jugador, entonces es súper importante y después de eso quedar bien, en el recuerdo histórico, un empate a último minuto con un sabor diferente, en un estadio que nos ha costado mucho por historia.

- Son 18 años que no puede ganar en el Monumental. ¿Qué crees que pasa allá? ¿A qué le atribuyes esa situación?

No es normal, porque cuando se juega en el Nacional o en otro lado, se equiparan las partes sin problemas. No sé, algo debe pasar, cuando estaba ahí sabíamos que era complicado ganar ahí, entonces uno se mentaliza de forma diferente. Tratar de hacer las cosas muy bien no se te da. Creo que hay una presión psicológica que ha afectado eso.

- Están peleando la parte baja, perdieron el fin de semana un partido peleado y ahora viene el clásico. ¿Cómo crees que se dará?

Por primera vez, viendo como vienen, los dos no están bien, pero la U necesita los puntos más que Colo Colo. Por ende, la U no tiene mucho que perder, buscar el resultado y tal vez se da el resultado que históricamente tanto nos ha costado sacar ahí. Colo Colo igual va a mostrar sus armas y querrá asegurar su segundo lugar. Pero la U alguna chance tiene, por la necesidad de puntos.

- ¿Cuáles crees que son las soluciones al momento de la U?

No soy técnico, pero creo que Hernán (Caputto) tiene claro el momento que está viviendo, dónde se metió, lo tomó con fuerza, con valentía, en un momento complicado para la U.

Tienen que jugar y volver los que tienen que estar, los más grandes, más allá que el rendimiento no esté en el cien por ciento. En este momento se necesitan a los que han tenido más experiencia en el fútbol para salvar un momento así y tienen que aparecer los ídolos. Tiene que volver Johnny Herrera al arco, porque sabe lo que significa jugar en la U y no va a querer bajar sabiendo que puede ser su última temporada en el equipo.